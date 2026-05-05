Um homem foi preso na segunda-feira (4) suspeito de violar uma sepultura e retirar um crânio humano, que acabou sendo deixado em via pública. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar após moradores encontrarem o material em uma calçada.

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O caso foi registrado em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Equipes do 16º Batalhão foram acionadas depois da denúncia sobre a presença de um crânio no Setor Abreu.