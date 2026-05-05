Um homem foi preso na segunda-feira (4) suspeito de violar uma sepultura e retirar um crânio humano, que acabou sendo deixado em via pública. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar após moradores encontrarem o material em uma calçada.
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O caso foi registrado em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Equipes do 16º Batalhão foram acionadas depois da denúncia sobre a presença de um crânio no Setor Abreu.
Com base nas características informadas, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a prisão em flagrante pelo crime de vilipêndio de cadáver. Durante a abordagem, ele admitiu ter retirado o crânio de uma sepultura.
Segundo o relato à polícia, o objeto foi retirado do cemitério Cruz das Almas. Após a detenção, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.