Um homem foi preso nesta segunda-feira (4) suspeito de matar a ex-companheira, Samara Santos de Oliveira, de 21 anos. A prisão ocorreu após a Justiça decretar a detenção temporária do principal investigado pelo crime, registrado na última sexta-feira (1º). A vítima teria sido assassinada por estrangulamento.
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O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a jovem teria sido forçada pelo ex-namorado a acompanhá-lo até um motel na noite anterior ao crime, após retornar de um compromisso de trabalho.
As investigações apontam que, após o assassinato, o suspeito levou o corpo até a casa da mãe e do padrasto. Em seguida, a vítima foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento, onde a morte foi confirmada.
O caso é conduzido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que segue apurando as circunstâncias do crime.
De acordo com familiares, Samara já havia solicitado medida protetiva contra o ex-companheiro por episódios anteriores de violência doméstica. A família afirma que ele era considerado suspeito desde o início das investigações.