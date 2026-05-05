Um homem foi preso nesta segunda-feira (4) suspeito de matar a ex-companheira, Samara Santos de Oliveira, de 21 anos. A prisão ocorreu após a Justiça decretar a detenção temporária do principal investigado pelo crime, registrado na última sexta-feira (1º). A vítima teria sido assassinada por estrangulamento.

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O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a jovem teria sido forçada pelo ex-namorado a acompanhá-lo até um motel na noite anterior ao crime, após retornar de um compromisso de trabalho.