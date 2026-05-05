O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que Felicio Ramuth (MDB) será o pré-candidato a vice em sua chapa na tentativa de reeleição ao governo de São Paulo.
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O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) durante um evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, que marcou um ano do programa SP Pra Toda Obra. Em abril, o governador já havia sinalizado a OVALE a escolha pelo nome de Felicio, que ocupa o posto de vice-governador desde 2023.
Além de Felicio, que foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e 2022, Tarcísio também confirmou os nomes de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) como pré-candidatos ao Senado dentro da composição eleitoral.
A escolha para o posto de vice vinha sendo disputada nos bastidores por partidos aliados, entre eles PSD, PL e MDB. Com a confirmação, Felício Ramuth, ex-prefeito de São José dos Campos e atual vice-governador, deve seguir ao lado de Tarcísio na chapa para a disputa estadual.
Durante o evento, Tarcísio também fez críticas a Fernando Haddad, apontado como um dos possíveis principais adversários na corrida pelo governo paulista.