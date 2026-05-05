A morte de Marco Antonio de Souza, de 59 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ele morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de segunda-feira (4), na rua Orlando de Oliveira Rosa, trecho da Rodovia Euryale de Jesus Zerbine (SP-66), na altura do km 91, próximo ao Sesi.
Nas redes sociais, pessoas próximas lamentaram a perda e prestaram homenagens a Marco Antonio, também chamado carinhosamente de Marquinhos por amigos.
Companheira
Hellen Michele, companheira da vítima, publicou uma mensagem emocionada de despedida. “Que você descanse em paz, meu bem. Sou muito grata por ter tido uma pessoa tão especial na minha vida. Eu nunca vou te esquecer. Meu grande companheiro se foi”, escreveu.
O Freguesia Football Club também lamentou a morte e destacou a lembrança deixada por Marco Antonio entre os amigos do futebol. “A dor da partida fica, mas o amor e as lembranças serão eternas! Eterno Marquinhos FFC!”, publicou o clube.
O caso
De acordo com o registro policial, Marco Antonio conduzia uma Honda CB 300R preta, ano 2013, com placas de Jacareí, quando se envolveu na colisão com outra motocicleta. O outro motociclista, um jovem de 18 anos, ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Marco Antonio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi reconhecido formalmente pela esposa após a chegada de familiares.
Equipes policiais isolaram a área para os trabalhos da perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A Polícia Civil vai apurar a dinâmica da colisão, o sentido em que as motos trafegavam e as circunstâncias do acidente.
Segundo familiares, alguns pertences de Marco Antonio foram encontrados, como bolsa, calçado e carteira com documentos. O celular dele, no entanto, não foi localizado. A família informou à polícia que acredita que ele estava com o aparelho ao sair de casa, já que teria mantido contato com a esposa antes do acidente.