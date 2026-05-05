A morte de Marco Antonio de Souza, de 59 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ele morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de segunda-feira (4), na rua Orlando de Oliveira Rosa, trecho da Rodovia Euryale de Jesus Zerbine (SP-66), na altura do km 91, próximo ao Sesi.

Nas redes sociais, pessoas próximas lamentaram a perda e prestaram homenagens a Marco Antonio, também chamado carinhosamente de Marquinhos por amigos.

Companheira

Hellen Michele, companheira da vítima, publicou uma mensagem emocionada de despedida. “Que você descanse em paz, meu bem. Sou muito grata por ter tido uma pessoa tão especial na minha vida. Eu nunca vou te esquecer. Meu grande companheiro se foi”, escreveu.