O Sindicato dos Condutores manifestou profundo pesar pela morte de Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, motorista da empresa Joseense, encontrada morta com sinais de violência dentro de casa, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em nota, o sindicato destacou a trajetória de Thalita no transporte público e informou que ela também era sócia da entidade. A motorista foi lembrada como uma profissional presente, comprometida com a categoria e querida por colegas e passageiros.
Segundo a entidade, Thalita construiu sua história profissional com dedicação, respeito e proximidade com a comunidade. Antes de atuar como motorista, ela também trabalhou como cobradora no transporte público da cidade.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força para enfrentar essa perda irreparável”, afirmou o sindicato.
A entidade também ressaltou que a morte de Thalita não representa apenas um momento de luto, mas também de reflexão e luta contra a violência de gênero.
“O feminicídio é uma realidade que precisa ser combatida com urgência. Não podemos nos calar diante da violência contra a mulher”, destacou a nota.
O caso
O caso foi registrado após o corpo de Thalita ser encontrado na noite de segunda-feira (4), em uma residência no bairro Majestic, na região leste de São José dos Campos. De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, ela apresentava perfurações compatíveis com golpes de arma branca, o que reforça a suspeita de feminicídio.
Segundo a Polícia Militar, o ex-marido da vítima encontrou o corpo após arrombar o portão da garagem e visualizar a cena pela janela do quarto. O imóvel estava fechado e, para acessar a residência, as equipes precisaram arrombar uma porta lateral de vidro.
Thalita foi encontrada deitada de lado, sob um cobertor, com vestígios de sangue. Durante os trabalhos periciais, foram identificadas perfurações na lateral do corpo, próximas ao seio, possivelmente causadas por faca. O óbito foi confirmado no local por uma equipe de atendimento avançado.
Carro sumiu
Outro ponto investigado é o desaparecimento do carro da vítima, que não estava na garagem. O corpo apresentava sinais avançados de decomposição, indicando que a morte pode ter ocorrido dias antes da localização.
O caso foi registrado no 6º Distrito Policial como morte suspeita e encontro de cadáver. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte e não descarta a hipótese de feminicídio.