O Sindicato dos Condutores manifestou profundo pesar pela morte de Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, motorista da empresa Joseense, encontrada morta com sinais de violência dentro de casa, em São José dos Campos.

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Em nota, o sindicato destacou a trajetória de Thalita no transporte público e informou que ela também era sócia da entidade. A motorista foi lembrada como uma profissional presente, comprometida com a categoria e querida por colegas e passageiros.