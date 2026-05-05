Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (5) um total de três requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Mobilidade
No primeiro requerimento, Senna pedia "informações acerca da atualização, revisão e planejamento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana".
Urbam
No segundo requerimento, Sérgio pedia "informações sobre o prejuízo líquido" de R$ 10,5 milhões registrado pela estatal Urbam (Urbanizadora Municipal) em 2025, "bem como sobre o grau de dependência econômico-financeira da empresa em relação ao município".
Dispensa de licitação
No terceiro requerimento, Sérgioa pedia "informações sobre a contratação direta, por dispensa de licitação, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo para prestação de serviço de consultoria especializada visando à revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São José dos Campos — PMGIRS/SJC, bem como sobre o escopo técnico, execução contratual e diretrizes da referida revisão".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.