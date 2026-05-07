O percentual de motociclistas mortos no Vale do Paraíba no primeiro trimestre de 2026 é o maior da série histórica do Infosiga, plataforma do governo estadual que começa e 2015. Os três primeiros meses de 2026 tornaram-se os mais mortais da série histórica estadual para motociclistas na região.

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De janeiro a março, 47 motociclistas morreram em acidentes de trânsito na região. Eles representaram 58,75% do total de 80 óbitos no trânsito -- cerca de 6 em cada 10 mortes. O número de mortes e o percentual são os maiores da série histórica do Infosiga para o primeiro trimestre.