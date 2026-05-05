O projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027 prevê que São José dos Campos terá receita de R$ 4,857 bilhões no ano que vem - o montante não inclui o regime de previdência dos servidores.

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O projeto da LDO foi enviado na última quinta-feira (30) à Câmara pelo prefeito Anderson Farias (PSD). O texto deve ser votado até junho. A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte.