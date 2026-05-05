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PROJEÇÃO

Projeto da LDO prevê receita de R$ 2,63 bi para Taubaté em 2027

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Projeto foi enviado à Câmara pelo prefeito Sérgio Victor; LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte
Projeto foi enviado à Câmara pelo prefeito Sérgio Victor; LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte

O projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027 prevê que Taubaté terá receita de R$ 2,63 bilhões no ano que vem.

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O projeto da LDO foi enviado na última quinta-feira (30) à Câmara pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). O texto deve ser votado até junho. A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte.

Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 2,5 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,12%, ficaria pouco acima da inflação prevista para esse ano, de 4,89%%.

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