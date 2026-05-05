Um morador de Pindamonhangaba, de 77 anos, morreu afogado na Praia da Enseada, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (5).

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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), que foi acionado por volta das 10h15, o idoso realizava atividade habitual de natação no mar quando submergiu e não foi mais visto.