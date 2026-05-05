05 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Idoso de Pinda morre afogado na Praia da Enseada, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Wikipédia/Deyves Martins
Praia da Enseada, em Ubatuba
Praia da Enseada, em Ubatuba

Um morador de Pindamonhangaba, de 77 anos, morreu afogado na Praia da Enseada, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (5).

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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), que foi acionado por volta das 10h15, o idoso realizava atividade habitual de natação no mar quando submergiu e não foi mais visto.

Duas viaturas, com três profissionais, foram empenhadas no atendimento, chegando ao local aproximadamente 10 minutos após o acionamento. As equipes realizaram varredura na área indicada e localizaram a vítima a cerca de 200 metros do último ponto onde havia sido vista.

Os bombeiros entraram no mar para o resgate e, ao alcançar a vítima, constataram quadro grave de afogamento. Após a retirada da água, foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar, com apoio posterior de equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apesar dos esforços conjuntos e da realização de diversos ciclos de reanimação, o óbito foi constatado no local pela equipe médica.

Segundo informações de testemunha, o acionamento inicial foi realizado após a percepção do desaparecimento da vítima, que estava hospedada na região.

Caso registrado na polícia

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental pela Delegacia de Polícia de Ubatuba. O corpo passará por perícia no IML (Instituto Médico Legal).

“A atuação integrada entre os órgãos de emergência permitiu resposta rápida e adequada à ocorrência, dentro dos protocolos técnicos previstos para esse tipo de situação”, informou o GBMar.

“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de atenção às condições do mar e recomenda que atividades aquáticas sejam realizadas em áreas monitoradas por guarda-vidas.”

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