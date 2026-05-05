Um morador de Pindamonhangaba, de 77 anos, morreu afogado na Praia da Enseada, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (5).
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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), que foi acionado por volta das 10h15, o idoso realizava atividade habitual de natação no mar quando submergiu e não foi mais visto.
Duas viaturas, com três profissionais, foram empenhadas no atendimento, chegando ao local aproximadamente 10 minutos após o acionamento. As equipes realizaram varredura na área indicada e localizaram a vítima a cerca de 200 metros do último ponto onde havia sido vista.
Os bombeiros entraram no mar para o resgate e, ao alcançar a vítima, constataram quadro grave de afogamento. Após a retirada da água, foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar, com apoio posterior de equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Apesar dos esforços conjuntos e da realização de diversos ciclos de reanimação, o óbito foi constatado no local pela equipe médica.
Segundo informações de testemunha, o acionamento inicial foi realizado após a percepção do desaparecimento da vítima, que estava hospedada na região.
Caso registrado na polícia
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental pela Delegacia de Polícia de Ubatuba. O corpo passará por perícia no IML (Instituto Médico Legal).
“A atuação integrada entre os órgãos de emergência permitiu resposta rápida e adequada à ocorrência, dentro dos protocolos técnicos previstos para esse tipo de situação”, informou o GBMar.
“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de atenção às condições do mar e recomenda que atividades aquáticas sejam realizadas em áreas monitoradas por guarda-vidas.”