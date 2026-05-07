São José dos Campos, Tremembé e Taubaté foram as cidades da RMVale que mais geraram novos empregos no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
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Os três municípios foram os únicos da região a ultrapassar o saldo de 1.000 empregos criados entre janeiro e março: São José dos Campos (1.386), Tremembé (1.181), Taubaté (1.117).
Juntos, eles foram responsáveis por 3.684 postos de trabalho no primeiro trimestre, 61% do saldo positivo da RMVale no período, que foi de 6.022 postos de trabalho. No total, 29 cidades da região terminam o trimestre com saldo positivo de emprego.
Descontando o saldo negativo da região (-3.103 empregos), registrado por 10 cidades, a RMVale fechou os três primeiros meses do ano com saldo de 2.919 empregos gerados.
Entre as cidades que mais criaram emprego no trimestre, estão Pindamonhangaba (389), Guaratinguetá (323), Cruzeiro (305), Aparecida (242), Caçapava (204), Lorena (170) e Igaratá (166).
Entre as 10 cidades que tiveram saldo negativo de janeiro a março, o pior desempenho foi de Caraguatatuba (-1.061), Jacareí (-884), Ubatuba (-490), São Sebastião (-355) e Ilhabela (-170).
Emprego na região em 2026
A RMVale gerou 1.491 empregos em março, segundo o Caged, e teve o menor saldo para o mês desde 2022, quando a região gerou 1.252 postos de trabalho em março.
Na comparação com março de 2025, mês com 1.665 empregos gerados na região, a redução foi de 10,45% para 2026.
Também houve queda de 57,69% na criação de novos empregos na comparação com fevereiro de 2026, mês com 3.524 postos de trabalho gerados na região. Em janeiro, o Vale teve saldo negativo de 2.096 empregos.
Com isso, o saldo do primeiro trimestre é de 2.919 postos de trabalho, com 86.625 admissões e 83.706 desligamentos. Nos últimos 12 meses, de abril de 2025 a março de 2026, o saldo da região é positivo em 10.533 postos de trabalho.
A região terminou 2025 com 13.340 empregos gerados, que representou o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.106 empregos.