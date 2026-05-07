São José dos Campos, Tremembé e Taubaté foram as cidades da RMVale que mais geraram novos empregos no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

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Os três municípios foram os únicos da região a ultrapassar o saldo de 1.000 empregos criados entre janeiro e março: São José dos Campos (1.386), Tremembé (1.181), Taubaté (1.117).