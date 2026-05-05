A empresa Alstom admitiu “redução na carga de projetos na unidade de Taubaté” para encerrar o contrato com a Zeentech, além de ausência de novos contratos produtivos, segundo comunicado interno divulgado aos funcionários nesta terça-feira (5). A empresa afirma que iniciará a internalização de algumas atividades atualmente realizadas pela terceirizada.

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O fim do contrato entre Zeentech e Alstom Taubaté pode atingir até 400 trabalhadores ligados à operação da terceirizada.