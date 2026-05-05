A empresa Alstom admitiu “redução na carga de projetos na unidade de Taubaté” para encerrar o contrato com a Zeentech, além de ausência de novos contratos produtivos, segundo comunicado interno divulgado aos funcionários nesta terça-feira (5). A empresa afirma que iniciará a internalização de algumas atividades atualmente realizadas pela terceirizada.
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O fim do contrato entre Zeentech e Alstom Taubaté pode atingir até 400 trabalhadores ligados à operação da terceirizada.
No comunicado, a Alstom informa que a decisão está relacionada à diminuição do volume de atividades produtivas na planta de Taubaté e à falta de novos projetos, situação que impacta determinadas frentes de trabalho (leia o comunicado abaixo).
O texto não informa número de trabalhadores que podem ser impactados, nem detalha eventual cronograma de desligamentos.
Segundo a Alstom, há diálogo contínuo com a Zeentech para garantir uma transição organizada. A companhia afirma avaliar alternativas e cenários para tentar mitigar os impactos decorrentes da decisão.
A Alstom informa que vai iniciar o processo de internalização de algumas atividades, hoje executadas pela Zeentech. De acordo com o comunicado, essa movimentação ocorrerá conforme a necessidade e o estágio dos projetos em andamento.
A companhia diz que analisa cuidadosamente como conduzir esse processo, de forma responsável e alinhada às prioridades operacionais. O comunicado foi divulgado após mobilização dos trabalhadores.
Estado de greve aprovado
Funcionários ligados à Zeentech aprovaram estado de greve por 48 horas diante do risco de demissão de cerca de 400 trabalhadores.
Na ocasião, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região apontou preocupação com os empregos da terceirizada no complexo industrial da Alstom.
O prazo do estado de greve termina na manhã desta quarta-feira (6) e, caso não haja nenhum fato novo, os trabalhadores podem desencadear a greve na planta de Taubaté.
Leia o comunicado da Alstom
“A Alstom informa que decidiu encerrar o contrato com a empresa Zeentech em decorrência da atual redução na carga de projetos na unidade de Taubaté (SP). A decisão está relacionada à redução do volume de atividades produtivas, com impacto em determinadas frentes de trabalho.
A companhia mantém diálogo com a Zeentech para garantir uma transição estruturada e responsável, avaliando conjuntamente alternativas e cenários que possam mitigar os impactos decorrentes da decisão.
A Alstom reafirma seu compromisso com a condução responsável de suas operações, pautada pela transparência e pelo respeito aos profissionais envolvidos.”