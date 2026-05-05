Um policial militar de 33 anos matou o próprio pai, de 55, durante uma ocorrência de violência doméstica em Lavras, no Sul de Minas Gerais, na noite desta segunda-feira (5). O agente afirmou ter agido em legítima defesa para proteger familiares após uma situação de ameaça com arma de fogo.
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Segundo informações da Polícia Militar, o policial estava na casa dos pais quando o pai, supostamente sob efeito de álcool, passou a ameaçar a esposa com uma arma. Diante da situação, o agente disse que retirou a mãe e a filha do local e as colocou em segurança em um dos cômodos da residência.
Ainda de acordo com o relato, o policial tentou negociar com o pai para conter a situação. No entanto, o homem teria efetuado disparos e, em seguida, apontado a arma na direção do filho, momento em que o policial reagiu e atirou.
Versão é corroborada por testemunha
A esposa da vítima confirmou à polícia o histórico de comportamento agressivo e as ameaças ocorridas momentos antes do disparo. O depoimento reforça a linha inicial de investigação de legítima defesa.
Após a ocorrência, o policial foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que deve apurar as circunstâncias da ação, incluindo a dinâmica dos disparos e a caracterização da legítima defesa.
A arma foi apreendida para perícia. Até o momento, não foram divulgadas as identidades dos envolvidos.