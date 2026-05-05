Um policial militar de 33 anos matou o próprio pai, de 55, durante uma ocorrência de violência doméstica em Lavras, no Sul de Minas Gerais, na noite desta segunda-feira (5). O agente afirmou ter agido em legítima defesa para proteger familiares após uma situação de ameaça com arma de fogo.

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Segundo informações da Polícia Militar, o policial estava na casa dos pais quando o pai, supostamente sob efeito de álcool, passou a ameaçar a esposa com uma arma. Diante da situação, o agente disse que retirou a mãe e a filha do local e as colocou em segurança em um dos cômodos da residência.