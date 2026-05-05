O MIC (Museu Interativo de Ciências) de São José dos Campos abre ao público a exposição “Raios! Mensageiros do Cosmos” nesta quarta-feira (6). O projeto busca aproximar a população da ciência, traduzindo conceitos complexos da astronomia e da física de forma acessível e interativa.

O que o visitante vai encontrar

Com curadoria da pesquisadora do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) doutora Tânia Pereira Dominici e da doutora Cibelle Celestino Silva (IFSC-USP), o projeto utiliza maquetes, esculturas, efeitos visuais e materiais multimídia para explicar a origem e a observação dos raios cósmicos.

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