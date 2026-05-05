O MIC (Museu Interativo de Ciências) de São José dos Campos abre ao público a exposição “Raios! Mensageiros do Cosmos” nesta quarta-feira (6). O projeto busca aproximar a população da ciência, traduzindo conceitos complexos da astronomia e da física de forma acessível e interativa.
O que o visitante vai encontrar
Com curadoria da pesquisadora do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) doutora Tânia Pereira Dominici e da doutora Cibelle Celestino Silva (IFSC-USP), o projeto utiliza maquetes, esculturas, efeitos visuais e materiais multimídia para explicar a origem e a observação dos raios cósmicos.
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Os visitantes poderão percorrer uma linha do tempo histórica que apresenta uma jornada visual desde a descoberta dos raios cósmicos até as pesquisas modernas. A mostra também conta com a "Câmara de Faíscas", um equipamento que permite observar em tempo real a captura de uma partícula subatômica específica, o múon.
Abertura
Durante a solenidade de abertura, nesta terça-feira (5), o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), visitou as instalações e ressaltou a importância da cidade ser inserida nesse ambiente de pesquisa, especialmente para o estímulo de estudantes nos estudos científicos.
"Essa parceria é super importante. Acho que isso é importante, principalmente para a gente poder desenvolver e fomentar, levar informação para as crianças com relação à pesquisa", disse.
"São José, pelas suas próprias características, já é um polo de desenvolvimento de tecnologia e inovação, seja para a área aeroespacial, também de várias outras áreas. Aqui tem um grande cluster de empresas que são voltadas para esse mercado, para estudo e pesquisa", disse. "A gente quer também é sempre estar fomentando os alunos, ou seja, os estudantes, para que também eles possam, um dia, ser pesquisadores", complementou.
Expectativas
A secretária de Educação e Cidadania de São José, Ruth Zorneta, compartilhou as expectativas relacionadas ao projeto.
"A expectativa é que inspire todos os alunos, o pessoal do Inpe, trazendo todos esses estudos, eu acho que dentro do MIC ainda, que é o museu nosso interativo de ciências, vem aí contribuir num ambiente educacional, um ambiente interativo, para viabilizar que os nossos alunos possam, cada vez mais, estar mais propensos ao estudo, propensos a essas profissões do ramo das ciências", disse a secretária.
A Ciência por trás do Universo
A exposição destaca a participação do Brasil no Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), um consórcio internacional de 1.500 cientistas de 25 países. O CTAO é um grande observatório de raios gama instalado no Chile e na Espanha que revolucionará o estudo das astropartículas por meio da detecção da chamada "luz Cherenkov".
A iniciativa integra o Projeto FAPESP “Cherenkov Telescope Array: Construção e primeiras descobertas”, coordenado pelo professor Luiz Vitor de Souza Filho (USP São Carlos).
"Essa exposição, ela é muito interessante porque é uma coisa que a gente não vê por aí, porque ela é a contrapartida para divulgação científica de um grande projeto científico, que é um projeto da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) que financia a participação brasileira nesse observatório que é apresentado aqui e a contrapartida dessa pesquisa, ou seja, não tá investindo só em fazer ciência, mas também em mostrar a ciência que é feita para as pessoas", afirma Dra.Tânia, responsável pela exposição.
Informações de Serviço
A visitação é aberta ao público no MIC, situado na rua Professor Felício Savastano, S/N ,Vila Industrial, São José dos Campos As visitas ao museu são gratuitas e guiadas e necessitam de agendamento prévio.
As inscrições devem ser feitas diretamente pela página de agendamento de visitas da Prefeitura de São José dos Campos. Clique aqui para agendar. Para conferir a linha do tempo interativa e saber mais sobre o projeto, acesse a página oficial da exposição.