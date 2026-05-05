A motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, foi encontrada morta com sinais de violência dentro de casa, em São José dos Campos.

Novos detalhes do boletim de ocorrência da Polícia Militar apontam que o corpo apresentava perfurações compatíveis com golpes de arma branca, reforçando a suspeita de feminicídio. O caso foi registrado na Polícia Civil como "morte suspeita".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp