Considerado um herói por quem acompanhava de perto sua luta pela vida, o jovem Gabriel Marques Mello, o Gabinho, tinha um “superpoder” para lá de especial: um sorriso capaz de abrir qualquer coração.
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Morador de Caçapava, Gabriel, de 21 anos, morreu nesta terça-feira (5), em São José dos Campos, após enfrentar a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença degenerativa que afeta os movimentos do corpo.
Mesmo diante das limitações impostas pela condição, ele construiu uma trajetória marcada por coragem, afeto e superação.
Entre amigos e familiares, a lembrança é de um jovem sempre animado, que fez da própria história um exemplo de resistência. “Ele virou um herói para todos nós”, disse um amigo. “Esse sorriso dele não tem preço.”
Uma vida de superação
Diagnosticado com ELA ainda jovem, Gabriel enfrentou desafios diários, mas não abriu mão de viver momentos importantes. Conseguiu concluir o ensino médio e participou da formatura -- um marco celebrado por todos que acompanharam sua caminhada.
No palco, cercado de colegas, mostrou que a doença não seria capaz de definir seus limites. Ao contrário: transformou cada conquista em símbolo de força.
A mudança da família para o interior paulista também foi decisiva. Em Caçapava, Gabriel construiu laços, fez amizades e encontrou apoio para seguir em frente.
Legado de alegria e inspiração
Nas redes sociais, as homenagens destacam a energia contagiante do jovem. Amigos relatam que ele iluminava qualquer ambiente por onde passava e que sua presença deixava marcas profundas.
Mais do que a luta contra a doença, Gabriel deixa como legado a forma como escolheu viver: com leveza, coragem e um sorriso constante, mesmo nos momentos mais difíceis.
O velório será realizado nesta terça-feira (6), a partir das 8h, com sepultamento às 15h no Cemitério Parque das Hortênsias. A família agradeceu as manifestações de carinho e apoio recebidas.
Veja a mensagem da família
"É com profunda tristeza, mas transbordando gratidão por cada segundo ao seu lado, que nos despedimos do nosso querido Gabinho. Ele foi um exemplo de como amar a vida: sempre animado, com um sorriso no rosto que iluminava qualquer ambiente.
Deixa uma saudade imensa em sua mãe, seu pai, sua irmã e em toda a família que ele tanto amou e protegeu com sua alegria.
Guardaremos para sempre o seu entusiasmo como nossa maior lembrança. O velório ocorrerá no dia 06/05 a partir das 08h e o sepultamento às 15h no Cemitério Parque das Hortênsias (Estrada Municipal Profª Olivia Alegri, Km 3, nº 3000, Caçapava Velha, Caçapava-SP).
A família agradece as demonstrações de apoio e carinho", diz a mensagem.