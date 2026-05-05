Considerado um herói por quem acompanhava de perto sua luta pela vida, o jovem Gabriel Marques Mello, o Gabinho, tinha um “superpoder” para lá de especial: um sorriso capaz de abrir qualquer coração.

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Morador de Caçapava, Gabriel, de 21 anos, morreu nesta terça-feira (5), em São José dos Campos, após enfrentar a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença degenerativa que afeta os movimentos do corpo.