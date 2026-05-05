O motociclista Gustavo Prado Nunes, 32 anos, morreu em um grave acidente registrado na tarde de sábado (2), na Rodovia dos Tamoios, no contorno entre Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte.

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Ele morreu após bater a moto na barreira de proteção de um viaduto e despencar de uma altura de cerca de 10 metros. Uma mulher de 25 anos que também estava na moto teve ferimentos moderados e foi socorrida.