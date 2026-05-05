O motociclista Gustavo Prado Nunes, 32 anos, morreu em um grave acidente registrado na tarde de sábado (2), na Rodovia dos Tamoios, no contorno entre Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele morreu após bater a moto na barreira de proteção de um viaduto e despencar de uma altura de cerca de 10 metros. Uma mulher de 25 anos que também estava na moto teve ferimentos moderados e foi socorrida.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária e a perícia, o condutor da motocicleta — uma Yamaha XVS 950 — teria perdido o controle ao fazer uma curva, colidindo contra a barreira rígida de proteção. Com o impacto, a moto tombou e os dois ocupantes foram arremessados para fora da pista, despencando do viaduto.
Atendimento no local
Equipes de resgate encontraram as vítimas caídas sob a estrutura, enquanto a motocicleta permaneceu sobre a pista do viaduto. Gustavo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A morte foi constatada às 15h29 por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A passageira, uma mulher de 25 anos, sofreu ferimentos moderados e foi socorrida, sendo encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região.
A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Polícia Civil e Polícia Militar Rodoviária, além da funerária, que realizou a remoção do corpo no fim da tarde. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião como morte suspeita e choque, e será investigado.
Comoção e despedida
A morte de Gustavo causou forte comoção entre familiares e amigos. Nas redes sociais, diversas homenagens destacaram a trajetória e as lembranças vividas ao lado dele.
“Você partiu, já descansou, e o que me resta são as lembranças”, escreveu um amigo próximo em uma das publicações.
O velório foi realizado na Funerária Litorânea, em Caraguatatuba. O sepultamento ocorreu na segunda-feira (4), no Cemitério Bela Vista.