As meninas do São José Basketball recebem o Mesquita (RJ) na noite desta quarta-feira (6), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, em jogo válido pela segunda rodada do returno da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2026. A entrada é gratuita aos torcedores.
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As joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, entram em quadra dois dias após vencerem o Santo André, em casa, mas no Teatrão, em jogo equilibrado, que terminou com placar de 68 a 65.
Com isso, o time da região inicia essa rodada com mais ânimo e, agora, 50% de aproveitamento no campeonato, no está em quinto lugar na classificação.
No primeiro turno, dia 20 de março, o São José venceu o Mesquita no Rio de Janeiro por 58 a 54. Agora, tenta repetir o feito contra um rival que está uma posição atrás na tabela, com três vitórias e oito derrotas.