As meninas do São José Basketball recebem o Mesquita (RJ) na noite desta quarta-feira (6), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, em jogo válido pela segunda rodada do returno da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2026. A entrada é gratuita aos torcedores.

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As joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, entram em quadra dois dias após vencerem o Santo André, em casa, mas no Teatrão, em jogo equilibrado, que terminou com placar de 68 a 65.