05 de maio de 2026
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FERIADÃO

Ação contra perturbação do sossego tem 68 autuações em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ações integradas resultaram em autuações e prisões
Ações integradas resultaram em autuações e prisões

A Operação “Primeiro de Maio Seguro”, realizada durante o feriado do Dia do Trabalhador em São José dos Campos, gerou 68 autuações e a notificação de condutores em ações contra a perturbação do sossego.

A iniciativa foi uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, agentes de mobilidade urbana e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), com o foco no combate à perturbação do sossego e prevenção de delitos.

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Ações

Durante o feriado, a força-tarefa atuou em todas as regiões da cidade, resultando também no recolhimento de veículos irregulares ao pátio e na prisão de seis pessoas. O principal destaque da operação foi o rigor na fiscalização de ruído excessivo, que gerou dezenas de notificações a condutores infratores.

Confira os indicadores: 

  • Perturbação do Sossego: Foram registradas 5 ocorrências com 68 autuações, principalmente contra veículos com som alto e escapamentos irregulares.
  • Apreensões e Remoções: A fiscalização de trânsito recolheu 6 veículos ao pátio e apreendeu 4 motocicletas devido a irregularidades nos escapamentos.
  • Prisões Realizadas: A atuação integrada resultou na prisão de 6 pessoas, sendo 3 por furto, 2 por mandados de prisão pendentes e 1 por tráfico de drogas.

Atuação Preventiva

O patrulhamento foi realizado por meio de viaturas, motocicletas, bicicletas e equipes a pé, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança nas ruas da cidade e realizar inspeções em estabelecimentos comerciais e bloqueios viários.

As forças de segurança municipais e estaduais reforçam que a população pode continuar colaborando com as ações por meio de denúncias anônimas pelo número 153 da GCM ou 190 da Polícia Militar.

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