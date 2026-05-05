A Operação “Primeiro de Maio Seguro”, realizada durante o feriado do Dia do Trabalhador em São José dos Campos, gerou 68 autuações e a notificação de condutores em ações contra a perturbação do sossego.

A iniciativa foi uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, agentes de mobilidade urbana e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), com o foco no combate à perturbação do sossego e prevenção de delitos.

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