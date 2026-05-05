A Operação “Primeiro de Maio Seguro”, realizada durante o feriado do Dia do Trabalhador em São José dos Campos, gerou 68 autuações e a notificação de condutores em ações contra a perturbação do sossego.
A iniciativa foi uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, agentes de mobilidade urbana e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), com o foco no combate à perturbação do sossego e prevenção de delitos.
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Ações
Durante o feriado, a força-tarefa atuou em todas as regiões da cidade, resultando também no recolhimento de veículos irregulares ao pátio e na prisão de seis pessoas. O principal destaque da operação foi o rigor na fiscalização de ruído excessivo, que gerou dezenas de notificações a condutores infratores.
Confira os indicadores:
- Perturbação do Sossego: Foram registradas 5 ocorrências com 68 autuações, principalmente contra veículos com som alto e escapamentos irregulares.
- Apreensões e Remoções: A fiscalização de trânsito recolheu 6 veículos ao pátio e apreendeu 4 motocicletas devido a irregularidades nos escapamentos.
- Prisões Realizadas: A atuação integrada resultou na prisão de 6 pessoas, sendo 3 por furto, 2 por mandados de prisão pendentes e 1 por tráfico de drogas.
Atuação Preventiva
O patrulhamento foi realizado por meio de viaturas, motocicletas, bicicletas e equipes a pé, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança nas ruas da cidade e realizar inspeções em estabelecimentos comerciais e bloqueios viários.
As forças de segurança municipais e estaduais reforçam que a população pode continuar colaborando com as ações por meio de denúncias anônimas pelo número 153 da GCM ou 190 da Polícia Militar.