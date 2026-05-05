Seis veículos envolveram-se em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (5), no Anel Viário, na região central de São José dos Campos. Um motociclista ficou ferido no local.

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A colisão envolveu quatro carros, um caminhão e uma moto. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.