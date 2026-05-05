Um homem foi preso em flagrante após furtar quatro barras de ferro (corrimão) de um estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos.
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A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (4), por volta das 14h30 na Avenida Doutor Ademar de Barros, no bairro Vila Adyana.
Ocorrência
O autor do furto utilizou força para romper e retirar as barras de metal do local. Testemunhas acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal) por meio do 153. Em diligências nas imediações, o suspeito foi localizado na avenida Madre Teresa, na região do Banhado.
Ele estava em posse de quatro barras de metal com custo avaliado em R$ 500, além de uma bolsa contendo duas facas, um alicate, uma chave Philips e uma serrinha.
Os materiais recuperados foram devolvidos ao proprietário e o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.