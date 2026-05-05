05 de maio de 2026
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SJC: Homem é preso após furtar corrimão de loja na Vila Adyana

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Loja na Vila Adyana teve corrimãos furtados
Loja na Vila Adyana teve corrimãos furtados

Um homem foi preso em flagrante após furtar quatro barras de ferro (corrimão) de um estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (4), por volta das 14h30 na Avenida Doutor Ademar de Barros, no bairro Vila Adyana.

Ocorrência

O autor do furto utilizou força para romper e retirar as barras de metal do local. Testemunhas acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal) por meio do 153. Em diligências nas imediações, o suspeito foi localizado na avenida Madre Teresa, na região do Banhado.

Ele estava em posse de quatro barras de metal com custo avaliado em R$ 500, além de uma bolsa contendo duas facas, um alicate, uma chave Philips e uma serrinha.

Os materiais recuperados foram devolvidos ao proprietário e o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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