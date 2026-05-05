Um homem foi preso em flagrante após furtar quatro barras de ferro (corrimão) de um estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (4), por volta das 14h30 na Avenida Doutor Ademar de Barros, no bairro Vila Adyana.

Ocorrência