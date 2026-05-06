A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a fabricação local do imunizante IXCHIQ, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva.

Com a decisão, formalizada nesta segunda-feira (4), o instituto passa a ser oficializado como local de fabricação, podendo desenvolver parte do processo produtivo no Brasil com os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia.

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