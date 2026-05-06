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CIÊNCIA

Butantan vai produzir vacina contra a chikungunya no Brasil

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a fabricação local do imunizante IXCHIQ, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva.

Com a decisão, formalizada nesta segunda-feira (4), o instituto passa a ser oficializado como local de fabricação, podendo desenvolver parte do processo produtivo no Brasil com os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia.

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Vacina

A vacina havia sido aprovada pela agência em abril de 2025, mas dependia das fábricas da Valneva para a produção. A medida facilita a possível incorporação do produto ao Sistema Único de Saúde.

O imunizante é indicado para a prevenção da doença em pessoas de 18 a 59 anos que estejam em risco aumentado de exposição ao vírus.

Doença

A chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue.

O vírus foi introduzido no continente americano em 2013 e chegou ao Brasil em 2014. Atualmente, apresenta transmissão em todos os estados.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a doença afetou cerca de 620 mil pessoas no mundo em 2025. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou mais de 127 mil casos e 125 óbitos no mesmo período.

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