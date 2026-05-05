A. A. B., de 44 anos, foi atingido nas costas por quatro disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido por populares e levado ao hospital.
O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (4) na rua São Paulo, no bairro Cidade Industrial, em Lorena.
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O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para auxiliar na identificação do autor dos disparos em busca de esclarecimentos sobre as motivações do ocorrido.
Ainda não há notícias sobre o estado de saúde da vítima.