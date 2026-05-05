A. A. B., de 44 anos, foi atingido nas costas por quatro disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido por populares e levado ao hospital.

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (4) na rua São Paulo, no bairro Cidade Industrial, em Lorena.

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