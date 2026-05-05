“Descanse em paz, meu pai, te amarei para sempre!”.
A frase publicada por Mariana Freitas Martins marcou a despedida do pai, Marco Antonio de Souza, de 59 anos, morto em um acidente entre motocicletas em Jacareí.
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Marco morreu na tarde de segunda-feira (4), após a colisão entre duas motos na rua Orlando de Oliveira Rosa, trecho da rodovia Rodovia Euryale de Jesus Zerbine, na altura do km 91, próximo ao Sesi. A identidade da vítima foi confirmada pela Polícia Civil e reconhecida pela esposa no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele conduzia uma Honda CB 300R preta, ano 2013, registrada em seu nome. Um outro motociclista, de 18 anos, ficou ferido e foi socorrido.
Equipes policiais isolaram a área para o trabalho da perícia, que deve esclarecer as circunstâncias da colisão. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.
Comoção nas redes sociais
A morte gerou forte repercussão entre amigos e conhecidos, que prestaram homenagens nas redes sociais.
“Que triste notícia, meu amigo Marco. Vá com Deus. Rapaz bom que vi crescer”, escreveu uma conhecida da família. “Que tragédia... misericórdia. Descanse em paz, irmão”, comentou outro amigo. “Te vi crescer... meus sentimentos à família”, publicou outra mensagem.
Segundo o boletim de ocorrência, familiares conseguiram recuperar alguns pertences da vítima, como bolsa, carteira e calçado. O celular, no entanto, não foi localizado.
A família informou que Marco teria saído de casa com o aparelho e mantido contato com a esposa pouco antes do acidente, o que levanta dúvidas sobre o paradeiro do item.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a dinâmica da colisão.