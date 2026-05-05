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A frase publicada por Mariana Freitas Martins marcou a despedida do pai, Marco Antonio de Souza, de 59 anos, morto em um acidente entre motocicletas em Jacareí .

Marco morreu na tarde de segunda-feira (4), após a colisão entre duas motos na rua Orlando de Oliveira Rosa, trecho da rodovia Rodovia Euryale de Jesus Zerbine, na altura do km 91, próximo ao Sesi. A identidade da vítima foi confirmada pela Polícia Civil e reconhecida pela esposa no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele conduzia uma Honda CB 300R preta, ano 2013, registrada em seu nome. Um outro motociclista, de 18 anos, ficou ferido e foi socorrido.

Equipes policiais isolaram a área para o trabalho da perícia, que deve esclarecer as circunstâncias da colisão. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.

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