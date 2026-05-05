Uma discussão relacionada à posse de um trailer comercial no Centro de Caçapava terminou em agressões físicas e registro policial. A situação ocorreu na noite de segunda-feira (4), quando a equipe do Hospital Fusam acionou a Guarda Civil Municipal após dois homens feridos darem entrada na unidade de saúde.

No local, a equipe constatou que E.O.S., de 38 anos, apresentava um ferimento na região da cabeça, enquanto E.M.d.S., de 41 anos, apresentava dois ferimentos na região do tórax, aparentemente provocados por arma branca.

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