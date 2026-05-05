Uma discussão relacionada à posse de um trailer comercial no Centro de Caçapava terminou em agressões físicas e registro policial. A situação ocorreu na noite de segunda-feira (4), quando a equipe do Hospital Fusam acionou a Guarda Civil Municipal após dois homens feridos darem entrada na unidade de saúde.
No local, a equipe constatou que E.O.S., de 38 anos, apresentava um ferimento na região da cabeça, enquanto E.M.d.S., de 41 anos, apresentava dois ferimentos na região do tórax, aparentemente provocados por arma branca.
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Ao serem ouvidos, os dois homens apresentaram versões distintas para o início das agressões. E.O.S. afirmou que se dirigiu ao trailer, que seria alugado para a esposa do outro envolvido, apenas para fornecer o seu número de telefone celular, alegando não conhecê-lo previamente.
Segundo essa versão, a partir do contato iniciou-se uma discussão que evoluiu para agressões físicas, momento em que E.M.d.S. o teria atingido com uma barra de ferro, o que o obrigou a pegar uma faca para se defender.
Por sua vez, E.M.d.S. relatou que o trailer é de propriedade de sua esposa e não alugado, tendo sido adquirido anteriormente de E.O.S., que teria ido ao local para conversar.
Segundo essa segunda versão, houve insistência no contato e a discussão foi iniciada por E.O.S., que teria sido o primeiro a atacá-lo com uma faca, levando-o a utilizar uma barra de ferro para se proteger.
Ambos permaneceram hospitalizados por conta dos ferimentos. O caso foi registrado como crime consumado de lesão corporal.