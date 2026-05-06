A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) segue liderando o ranking paulista da violência, com 6 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – abril de 2025 a março de 2026.
Nesse intervalo, a região acumula 265 mortes em homicídios contra 284 no período anterior, uma redução de 6,69%. No primeiro trimestre de 2026, o Vale registrou 66 pessoas assassinadas contra 79 no mesmo período do ano passado, uma redução de 16,46%.
Cidades no ranking da violência
Lorena mantém a primeira colocação do ranking paulista, com 30,64 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 26 mortes nos últimos 12 meses. O município está na liderança entre as cidades paulistas desde meados do ano passado.
Ubatuba assumiu a segunda colocação com 23,66 vítimas por 100 mil e 22 mortes violentas em 12 meses.
Vice-líder no levantamento anterior, Cruzeiro caiu para a terceira posição, com 15 mortes e taxa de 20,01 vítimas por 100 mil. Caraguatatuba é a quarta do ranking do estado, com 15,57 vítimas por 100 mil e 21 pessoas assassinadas nos últimos 12 meses.
São Sebastião é a quinta colocada na lista estadual, com 13,49 vítimas por 100 mil e 11 assassinatos. Pindamonhangaba é a sexta cidade do ranking paulista, com 21 mortes e taxa de 12,69 vítimas de homicídio por 100 mil.
O top 10 é completado por Ibiúna, com taxa de 12,49 e 10 mortes, e Votorantim, com 12,36 e 15 vítimas. Ambas são da região de Sorocaba. Araçatuba tem 12,25 e 24 mortes e Rio Claro, na região de Piracicaba, registra 11,23 de taxa e 23 vítimas de homicídio.
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Outros municípios do Vale
Taubaté, que já esteve entre as 10 mais violentas, é a 11ª da lista estadual, com 33 mortes violentas e taxa de 10,62 por 100 mil habitantes.
Caçapava também saiu do top 10 e assumiu a 14ª colocação na lista estadual, com 9 pessoas mortas e taxa de 9,36 vítimas por 100 mil.
Guaratinguetá é a 24ª cidade mais violenta do estado, com taxa de 7,62 e 9 mortes em um ano. Jacareí manteve a 37ª posição da lista, com 6,24 vítimas por 100 mil e 15 pessoas mortas – números idênticos ao levantamento anterior.
São José dos Campos registrou redução de 4,73 para 4,30 vítimas de homicídio por 100 mil e caiu para a 67ª posição do ranking estadual da violência, com 30 mortes em 12 meses.
Três cidades têm as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado: São Caetano do Sul (1,25), Vinhedo (1,23) e São Roque (0).