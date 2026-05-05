05 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VISTA VERDE

Adeus, Thalita: veja quem é a mulher achada morta em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Polícia no local onde o corpo foi encontrado
Polícia no local onde o corpo foi encontrado

A mulher encontrada morta dentro de uma casa no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, foi identificada como Thalita de Arantes Lima, de 41 anos. O caso, revelado anteriormente por OVALE, segue sob investigação da Polícia Civil como morte suspeita.

A investigação não descarta que trata-se de um caso de feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h10, após a polícia chegar ao imóvel, que estava trancado e precisou ser arrombado. No interior da residência, Thalita foi encontrada enrolada em um cobertor, em avançado estado de decomposição, com vestígios de sangue ao redor.

A identificação foi possível após familiares registrarem o desaparecimento da vítima, o que ajudou a direcionar as buscas até o endereço.

Local onde corpo foi encontrado passa por perícia

Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local. Representantes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanharam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

Inicialmente, havia suspeita de feminicídio, mas, segundo a polícia, os indícios encontrados até o momento não permitem confirmar essa hipótese. O caso segue em investigação no 6º DP (Distrito Policial).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários