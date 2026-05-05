A mulher encontrada morta dentro de uma casa no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, foi identificada como Thalita de Arantes Lima, de 41 anos. O caso, revelado anteriormente por OVALE, segue sob investigação da Polícia Civil como morte suspeita.

A investigação não descarta que trata-se de um caso de feminicídio.

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