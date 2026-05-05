A mulher encontrada morta dentro de uma casa no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, foi identificada como Thalita de Arantes Lima, de 41 anos. O caso, revelado anteriormente por OVALE, segue sob investigação da Polícia Civil como morte suspeita.
A investigação não descarta que trata-se de um caso de feminicídio.
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O corpo foi localizado na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h10, após a polícia chegar ao imóvel, que estava trancado e precisou ser arrombado. No interior da residência, Thalita foi encontrada enrolada em um cobertor, em avançado estado de decomposição, com vestígios de sangue ao redor.
A identificação foi possível após familiares registrarem o desaparecimento da vítima, o que ajudou a direcionar as buscas até o endereço.
Local onde corpo foi encontrado passa por perícia
Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local. Representantes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanharam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.
Inicialmente, havia suspeita de feminicídio, mas, segundo a polícia, os indícios encontrados até o momento não permitem confirmar essa hipótese. O caso segue em investigação no 6º DP (Distrito Policial).