Uma briga com faca em Caçapava deixou dois homens feridos na noite dessa segunda-feira (4). A Guarda Civil Municipal foi acionada para o Hospital Fusam, no Centro, após a entrada dos dois envolvidos com ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.
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De acordo com o boletim de ocorrência, um dos homens apresentava ferimento na cabeça. O outro tinha dois ferimentos aparentemente provocados por faca na região do tórax.
Os dois envolvidos foram qualificados como autor/vítima, pois apresentaram versões diferentes sobre o início da confusão e sobre quem iniciou as agressões.
Homens estavam feridos
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil por equipe da Guarda Civil Municipal. Os guardas informaram que foram chamados ao hospital, onde encontraram os dois homens, de 38 e 41 anos, já feridos.
O homem de 38 anos relatou que foi até um trailer para entregar o número de telefone celular, pois o local seria alugado à esposa do outro homem, de 41 anos. Ele afirmou que não conhecia previamente o outro envolvido e que a conversa virou discussão.
Ainda conforme essa versão, a briga com faca em Caçapava começou após agressões físicas. O homem mais novo disse que teria sido atingido com uma barra de ferro, pelo mais vekhode, e que pegou uma faca para se defender.
Segundo homem tem versão diferente
O segundo homem apresentou versão diferente. Ele afirmou que o trailer não era alugado, mas de propriedade da esposa dele, que teria comprado o ponto anteriormente do outro envolvido.
Segundo o relato registrado no boletim, o homem disse que foi procurado para uma conversa, mas não poderia atender naquele momento. Ele afirmou que o outro insistiu no contato, iniciou a discussão e teria atacado primeiro com uma faca.
Na versão dele, a barra de ferro foi usada como forma de defesa. A Polícia Civil deve analisar os depoimentos, eventuais testemunhas e laudos médicos para esclarecer a dinâmica da briga com faca em Caçapava.
O boletim também aponta que ambos permaneciam hospitalizados no momento do registro. O caso ficou para apreciação do delegado titular.