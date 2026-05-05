Uma briga com faca em Caçapava deixou dois homens feridos na noite dessa segunda-feira (4). A Guarda Civil Municipal foi acionada para o Hospital Fusam, no Centro, após a entrada dos dois envolvidos com ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.

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De acordo com o boletim de ocorrência, um dos homens apresentava ferimento na cabeça. O outro tinha dois ferimentos aparentemente provocados por faca na região do tórax.