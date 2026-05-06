A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço final da Operação Dia do Trabalho 2026 no estado de São Paulo, apontando uma redução de 60% no número de mortes em rodovias federais durante o feriado prolongado e aumento em atuações por uso de celular ao volante.
Foram registrados 52 sinistros com 59 feridos.
Indicadores
Segundo dados revelados na manhã de segunda-feira (4), foram registrados 2 óbitos entre os dias 30 de abril e 3 de maio, contra 5 no mesmo período do ano passado.
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A diminuição da violência no trânsito ocorreu em meio ao reforço da fiscalização. Ao todo, 52 sinistros foram contabilizados, sendo 11 considerados graves, com 59 pessoas feridas.
Apesar da queda nas mortes, houve aumento em algumas infrações. O uso de celular ao volante subiu de 38 para 54 registros.
Infrações
A intensificação da fiscalização também resultou em maior número de autuações: ao todo, foram lavrados 2.154 autos de infração, alta de quase 38% em relação ao período anterior.
Também houve redução de infrações como ultrapassagens indevidas e o descumprimento da lei do descanso por motoristas profissionais. O controle de velocidade foi ampliado com radares portáteis, que flagraram 1.465 veículos acima do limite permitido.
Prevenção
Durante a operação, a PRF fiscalizou 4.270 pessoas e 3.572 veículos, além de realizar 3.156 testes de alcoolemia. As ações educativas alcançaram 1.599 pessoas, e quatro indivíduos foram detidos por crimes de trânsito.
Segundo a corporação, os resultados refletem a combinação entre fiscalização intensiva e conscientização dos motoristas. A PRF reforça que seguirá investindo em estratégias de prevenção e segurança viária, com foco na redução de acidentes e preservação de vidas nas rodovias federais.