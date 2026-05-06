A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço final da Operação Dia do Trabalho 2026 no estado de São Paulo, apontando uma redução de 60% no número de mortes em rodovias federais durante o feriado prolongado e aumento em atuações por uso de celular ao volante.

Foram registrados 52 sinistros com 59 feridos.

Indicadores

Segundo dados revelados na manhã de segunda-feira (4), foram registrados 2 óbitos entre os dias 30 de abril e 3 de maio, contra 5 no mesmo período do ano passado.