Um incêndio em uma casa de Igaratá, no Vale do Paraíba, terminou com um homem preso em flagrante, na noite de domingo (3), após uma briga com foice e enxada na área rural do Jaguari. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, dois homens ficaram feridos e uma residência teve eletrodomésticos e paredes queimados. O caso foi registrado como lesão corporal e incêndio.
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De acordo com o registro, a ocorrência foi irradiada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta das 17h, informando que um homem teria sido agredido por outro com o uso de uma foice. O caso aconteceu na Avenida E. A. C. Pinto, na área rural do bairro Jaguari, em Igaratá.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou os dois envolvidos lesionados. As versões apresentadas às equipes foram conflitantes. Uma das partes disse ter sido agredida com uma foice. A outra afirmou que estava em sua residência quando o outro homem entrou no imóvel e desferiu um golpe em sua cabeça com uma enxada. Em seguida, alegou ter se defendido com uma foice.
Segundo o boletim, houve incêndio na residência de um homem de 54 anos. O fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros, com atendimento da equipe.
A equipe policial relatou que vizinhos teriam confirmado a entrada do idoso, de 67 anos, para colocar fogo no imóvel. O BO registra, no entanto, que nenhuma dessas testemunhas compareceu ao plantão policial para formalizar depoimento naquele momento.
Vídeo do incêndio
O boletim informa que um vídeo do incêndio foi anexado ao procedimento. Segundo o registro, as imagens mostram diversos eletrodomésticos da residência queimados, além de paredes atingidas pelo fogo.
A Polícia Civil solicitou perícia no local para apurar as circunstâncias do incêndio em casa em Igaratá e levantar os vestígios do crime.
O idoso foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu pontos e permaneceu em observação, aguardando exame de tomografia. Segundo o BO, ele ficou internado na Santa Casa de Jacareí, sob escolta da Polícia Militar, sem condições clínicas de ser interrogado naquele momento.
O dono da casa também sofreu lesões e foi atendido na Santa Casa de Jacareí. Ele levou pontos na cabeça e, depois, foi liberado.
Prisão em flagrante
A autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante contra idoso pela prática, em tese, do crime de incêndio.
O delegado deixou de arbitrar fiança na esfera policial, porque o crime tem pena máxima superior a quatro anos. Com isso, o autuado permaneceu à disposição da Justiça.
Lesão corporal também será apurada
Em relação à lesão corporal, a Polícia Civil apontou, em análise preliminar, que o idoso teria sido responsável pelas lesões leves sofridas pelo dono do imóvel.
Quanto à conduta dele, o despacho registrou elementos indicativos de legítima defesa.
A autoridade policial ressaltou que a avaliação foi feita em cognição sumária, ou seja, na fase inicial da apuração, e pode ser revista no curso da investigação caso surjam novos elementos de prova.