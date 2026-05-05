Um incêndio em uma casa de Igaratá, no Vale do Paraíba, terminou com um homem preso em flagrante, na noite de domingo (3), após uma briga com foice e enxada na área rural do Jaguari. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, dois homens ficaram feridos e uma residência teve eletrodomésticos e paredes queimados. O caso foi registrado como lesão corporal e incêndio.

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De acordo com o registro, a ocorrência foi irradiada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta das 17h, informando que um homem teria sido agredido por outro com o uso de uma foice. O caso aconteceu na Avenida E. A. C. Pinto, na área rural do bairro Jaguari, em Igaratá.