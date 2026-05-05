A Embraer anunciou, nessa segunda-feira (4), que assinou contrato para vender até 20 aeronaves militares C-390 Millennium à Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos. O contrato, fechado com a Tawazun Council for Defence Enablement, contempla pedido firme de 10 aeronaves e mais 10 opções de compra.
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Trata-se do maior pedido internacional de um único país pelo cargueiro, consolidando o sucesso das campanhas comerciais da Embraer. O objetivo da operação é fortalecer as capacidades operacionais de transporte militar do país em colaboração com empresa de defesa local.
O acordo também contempla capacidades de manutenção, reparo e revisão, juntamente com serviços de suporte pós-venda para a nova frota de aeronaves.
“Após um extenso processo de análise e avaliação – incluindo uma abrangente campanha de testes no ambiente operacional dos EAU – , a Força Aérea e Defesa Aérea selecionou o C-390 Millennium como a aeronave mais adequada para atender aos seus rigorosos requisitos de missão, otimizando, ao mesmo tempo, a eficiência operacional e os custos do ciclo de vida”, afirma o comunicado da Embraer.