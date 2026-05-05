A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de 42% nas autuações por uso de celular ao volante nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. O levantamento foi feito durante a Operação Dia do Trabalho de 2026, realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio.
De acordo com os dados da corporação, o número de motoristas flagrados utilizando o aparelho passou de 38 registros no feriado de 2025 para 54 neste ano. A PRF reforça que a conduta aumenta significativamente o risco de sinistros de trânsito.
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Os perigos da desatenção nas rodovias
Segundo a CNT (Confederação Nacional dos Transportes), o uso do celular ao volante aumenta em até 400% o risco de acidentes, tornando-se uma das principais causas de mortes no trânsito. A atitude desvia a atenção da via e reduz drasticamente o tempo de reação do motorista diante de paradas bruscas ou imprevistos.
Os números nacionais divulgados pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) também acendem o alerta. Apenas nos dois primeiros meses de 2026, foram aplicadas 601.349 multas no país por uso do aparelho ao volante, o que representa uma média de 7 multas por minuto e coloca a infração na 6ª posição no ranking nacional.
O que diz a legislação
O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições distintas para quem utiliza o aparelho enquanto dirige, dependendo da forma de uso. Para a infração média, que ocorre ao falar ao telefone usando fones de ouvido, viva-voz ou Bluetooth, o condutor recebe uma multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
Já o ato de segurar ou manusear o telefone representa infração gravíssima e a penalidade é de multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.
Infrações em São Paulo
O aumento nas rodovias federais acompanha a tendência já apontada pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).
Um levantamento do órgão estadual mostrou que, de janeiro a agosto de 2024, foram aplicadas mais de 2,3 milhões de multas em todo o estado. Desse total, mais de 167 mil autuações foram por manusear, segurar ou utilizar o telefone celular ao volante.
No mesmo período do ano anterior (2023), foram 1,9 milhão de multas no total, sendo mais de 149 mil infrações associadas aos três tipos de uso do celular.