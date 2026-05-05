A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de 42% nas autuações por uso de celular ao volante nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. O levantamento foi feito durante a Operação Dia do Trabalho de 2026, realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

De acordo com os dados da corporação, o número de motoristas flagrados utilizando o aparelho passou de 38 registros no feriado de 2025 para 54 neste ano. A PRF reforça que a conduta aumenta significativamente o risco de sinistros de trânsito.

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Os perigos da desatenção nas rodovias