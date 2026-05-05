05 de maio de 2026
SÃO SEBASTIÃO

Mulher sob efeito de drogas agride irmã na presença dos filhos

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher,identificada pelas iniciais M.L.B.N., de 23 anos, foi detida pela GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Topolândia, em São Sebastião, sob acusação de ameaça e violência doméstica contra a própria irmã.

A ocorrência foi registrada no sábado (2), quando a equipe foi acionada para atender a um caso de desentendimento e agressão entre familiares.

No local, a vítima, identificada como J.R.S.P., de 28 anos, relatou ter sido agredida por M.L.B.N., que aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Como a mulher detida possui filhos menores, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a situação e tomar as providências cabíveis em relação à segurança e ao bem-estar das crianças.

