Uma mulher,identificada pelas iniciais M.L.B.N., de 23 anos, foi detida pela GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Topolândia, em São Sebastião, sob acusação de ameaça e violência doméstica contra a própria irmã.
A ocorrência foi registrada no sábado (2), quando a equipe foi acionada para atender a um caso de desentendimento e agressão entre familiares.
No local, a vítima, identificada como J.R.S.P., de 28 anos, relatou ter sido agredida por M.L.B.N., que aparentava estar sob efeito de entorpecentes.
Como a mulher detida possui filhos menores, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a situação e tomar as providências cabíveis em relação à segurança e ao bem-estar das crianças.