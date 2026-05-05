A cesta básica familiar registrou aumento no mês de abril de 2026 no Vale do Paraíba, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O custo médio passou de R$ 2.872,38 em março para R$ 2.904,18 em abril, uma alta de 1,11%, a maior variação mensal desde março de 2025.