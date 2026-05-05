05 de maio de 2026
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CUSTO DE VIDA

Com alta em abril, cesta básica compromete 35% da renda na RMVale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/EBC Arquivo
Custo médio da cesta básica passou de R$ 2.872 em março para R$ 2.904 em abril
Custo médio da cesta básica passou de R$ 2.872 em março para R$ 2.904 em abril

A cesta básica familiar registrou aumento no mês de abril de 2026 no Vale do Paraíba, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

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O custo médio passou de R$ 2.872,38 em março para R$ 2.904,18 em abril, uma alta de 1,11%, a maior variação mensal desde março de 2025.

O aumento representa um acréscimo de R$ 31,80 no orçamento das famílias e reflete, principalmente, a elevação nos preços dos alimentos, impactados por fatores sazonais, como entressafra e redução da oferta.

De acordo com o levantamento, todas as cidades analisadas apresentaram aumento no período. São José dos Campos registrou a maior alta (+1,85%), enquanto Taubaté teve a menor variação (+0,40%). Campos do Jordão segue com a cesta mais cara da região, ao custo de R$ 3.073,61, enquanto Taubaté apresentou o menor valor, de R$ 2.806,87.

Outro dado que chama atenção é o impacto no orçamento familiar. Em abril, o comprometimento da renda com a cesta básica chegou a 35,83%, acima dos 35,44% registrados em março. Como não houve reajuste do salário mínimo no período, o aumento reduz a parcela disponível para outras despesas, como saúde, transporte e educação.

Pressão dos alimentos puxa alta

O grupo de alimentação segue como principal responsável pelo custo da cesta, representando mais de 90% do total. No mês de abril, os alimentos tiveram alta de 1,16%, puxando o índice geral.

Entre os produtos que mais subiram estão: cenoura (+31,30%), cebola (+18,85%), batata inglesa (+14,30%), leite longa vida (+13,93%) e tomate (+8,57%).

As altas estão relacionadas à entressafra, condições climáticas e aumento nos custos de produção e transporte.

Por outro lado, alguns itens apresentaram queda de preço, como: abobrinha (-14,77%), mamão formosa (-8,02%), laranja pera (-5,83%), banana nanica (-4,31%) e couve (-4,20%).

Carne bovina em alta no ano

Outro destaque do levantamento é a valorização da carne bovina. Em abril, o preço médio chegou a R$ 54,47 o quilo, com alta de 4,07% no mês e mais de 11% no acumulado do ano.

O movimento é explicado pela combinação de oferta mais restrita, custos elevados e aumento da demanda, tanto no mercado interno quanto externo. Já carnes alternativas, como frango e suína, apresentaram queda de preços, influenciadas pela maior oferta e menor demanda internacional.

Estabilidade no acumulado de 12 meses

Apesar da alta recente, o levantamento aponta estabilidade no acumulado de um ano. Entre abril de 2025 e abril de 2026, a cesta básica teve queda de 0,92% no Vale do Paraíba, indicando que o aumento atual ocorre após um período de preços mais baixos no segundo semestre de 2025.

Para os pesquisadores, o cenário reforça a percepção de custo elevado por parte da população, especialmente no início do ano, período em que os preços costumam sofrer maior pressão.

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