05 de maio de 2026
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LIMPEZA URBANA

Caraguatatuba recolhe 1,1 tonelada de lixo em pontos turísticos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Lixo recolhido em Caraguatatuba
Lixo recolhido em Caraguatatuba

Mais de 1,1 tonelada de resíduos foi recolhida de pontos turísticos em Caraguatatuba no mês de abril de 2026.

O volume resulta de 21 ações de limpeza conduzidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.

As ações

As atividades foram realizadas nas praias, na vegetação e em pontos de grande visitação turística, incluindo o Mangue do Camaroeiro, a Praia do Capricórnio, a Tabatinga, a Cocanha, o Molhe do Juqueriquerê e o Complexo do Camaroeiro.

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Os trabalhos de coleta foram realizados manualmente para garantir o menor impacto sobre os ecossistemas sensíveis.

Resíduos

Entre os itens mais encontrados estão fraldas, garrafas, bitucas de cigarro, roupas e plásticos em geral.

Somente em abril, foram recolhidas mais de duas mil bitucas de cigarro e sete mil itens plásticos (PET, canudos e tampas).

Impacto

De acordo com estudos ambientais, duas bitucas descartadas de forma irregular podem poluir o equivalente a um litro de esgoto no mar, tamanha a sensibilidade do ambiente costeiro. O plástico afeta diretamente seres marinhos, que podem engolir, ficar presos ou se ferir gravemente.

O uso consciente dos espaços é um grande desafio para a cidade, especialmente em feriados prolongados, quando há grande quantidade de visitantes. A administração municipal ressalta que monitora e realiza ações diárias de limpeza para assegurar que o ecossistema permaneça saudável.

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