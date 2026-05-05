Mais de 1,1 tonelada de resíduos foi recolhida de pontos turísticos em Caraguatatuba no mês de abril de 2026.

O volume resulta de 21 ações de limpeza conduzidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.

As ações

As atividades foram realizadas nas praias, na vegetação e em pontos de grande visitação turística, incluindo o Mangue do Camaroeiro, a Praia do Capricórnio, a Tabatinga, a Cocanha, o Molhe do Juqueriquerê e o Complexo do Camaroeiro.