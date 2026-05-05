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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por homicídio no Paraná é preso em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado por crime de homicídio no Paraná foi localizado e preso na região central de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (4), por volta de 13h30, por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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A equipe abordou o suspeito e em consulta aos sistemas, constatou um mandado de prisão em seu desfavor.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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