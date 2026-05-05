Um homem procurado por crime de homicídio no Paraná foi localizado e preso na região central de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (4), por volta de 13h30, por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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