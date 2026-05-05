05 de maio de 2026
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TIRO NO PEITO

PM de folga mata homem durante tentativa de roubo no Vale

Por Da redação | Natividade da Serra
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um policial militar em folga sofreu uma tentativa de assalto em Natividade da Serra. A ocorrência foi registrada no domingo (4).

Ele pescava em uma área rural, de difícil acesso, quando foi abordado por um suspeito armado anunciando o roubo.

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O policial reagiu baleando o suspeito no tórax. O homem, identificado como Claudenir de Morais, morreu no local.

O caso foi classificado como legítima defesa e a morte decorrente de intervenção policial.

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