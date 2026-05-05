Um policial militar em folga sofreu uma tentativa de assalto em Natividade da Serra. A ocorrência foi registrada no domingo (4).

Ele pescava em uma área rural, de difícil acesso, quando foi abordado por um suspeito armado anunciando o roubo.

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