A morte de Gustavo Prado Nunes, de 32 anos, causou grande comoção entre amigos e familiares. Ele faleceu no sábado (2), após se envolver em um acidente de moto em Caraguatatuba.

Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida foram publicadas por pessoas próximas, que lamentaram a perda precoce e destacaram lembranças de convivência com Gustavo.

Em uma das homenagens, Eneias Amaro relembrou a ligação construída com ele desde a infância.