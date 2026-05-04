A morte de Gustavo Prado Nunes, de 32 anos, causou grande comoção entre amigos e familiares. Ele faleceu no sábado (2), após se envolver em um acidente de moto em Caraguatatuba.
Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida foram publicadas por pessoas próximas, que lamentaram a perda precoce e destacaram lembranças de convivência com Gustavo.
Em uma das homenagens, Eneias Amaro relembrou a ligação construída com ele desde a infância.
“Eu plantei uma semente lá atrás, quando você ainda era criança. A vida seguiu, os caminhos se afastaram, mas o tempo mostrou que aquilo nunca se perdeu”, escreveu.
Na publicação, Eneias também destacou o orgulho pela trajetória de Gustavo.
“Você partiu, já descansou, e o que me resta são as lembranças. De você menino, daquele jeito único, e depois já homem, correndo atrás dos seus sonhos, conhecendo o mundo, vivendo, voando alto, realizado.”
Outros amigos e familiares também se manifestaram. Fabiane Prado escreveu. “Descansa em paz, primo.” Já Felipe Gomes lamentou a notícia e prestou solidariedade à família. “Sem acreditar aqui que foi você, Greg. Meus sentimentos à dona Fátima e aos familiares. Que Deus conforte o coração de vocês nesse momento difícil.”
A despedida de Gustavo foi realizada na Funerária Litorânea, em Caraguatatuba. O sepultamento aconteceu nestas segunda-feira (4) no Cemitério Bela Vista.