A Zeentech, empresa terceirizada que atua na prestação de serviços industriais dentro do complexo da Alstom, em Taubaté, confirmou nesta segunda-feira (4) que vai encerrar suas operações na cidade. Com a decisão, cerca de 400 funcionários serão demitidos. As informações são da TV Vanguarda.

No dia 1º de maio, OVALE já havia informado que as demissões deveriam acontecer.

O anúncio ocorre em meio à mobilização dos trabalhadores. Na manhã desta segunda-feira, funcionários da Alstom e da Zeentech aprovaram estado de greve. Apesar da decisão, as atividades seguem normalmente por enquanto, mas podem ser paralisadas a partir de quarta-feira, respeitando o prazo legal previsto para esse tipo de mobilização.