04 de maio de 2026
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DEMISSÃO

Terceirizada da Alstom em Taubaté confirma até 400 demissões

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução/Vale 360
Empresa deve demitir até 400 funcionários
Empresa deve demitir até 400 funcionários

A Zeentech, empresa terceirizada que atua na prestação de serviços industriais dentro do complexo da Alstom, em Taubaté, confirmou nesta segunda-feira (4) que vai encerrar suas operações na cidade. Com a decisão, cerca de 400 funcionários serão demitidos. As informações são da TV Vanguarda.

No dia 1º de maio, OVALE já havia informado que as demissões deveriam acontecer.

O anúncio ocorre em meio à mobilização dos trabalhadores. Na manhã desta segunda-feira, funcionários da Alstom e da Zeentech aprovaram estado de greve. Apesar da decisão, as atividades seguem normalmente por enquanto, mas podem ser paralisadas a partir de quarta-feira, respeitando o prazo legal previsto para esse tipo de mobilização.

Em nota, a Zeentech informou que o contrato com a Alstom será encerrado no dia 30 de maio. Segundo a empresa, houve negociações entre as partes, mas um impasse relacionado a condições comerciais impediu a continuidade do acordo.

Ainda de acordo com a terceirizada, a falta de consenso comprometeu a viabilidade econômica e a sustentabilidade operacional do serviço prestado na unidade.

As 400 demissões representam aproximadamente 40% do total de trabalhadores que atuam na planta da Alstom em Taubaté.

A Zeentech afirmou lamentar os desligamentos e declarou que irá cumprir todas as obrigações legais relacionadas aos funcionários afetados.

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