A morte de Lucimara Ribeiro Gundim, de 31 anos, comoveu familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ela faleceu no domingo (3) após ficar internada.

De acordo com relatos de familiares nas redes sociais, Lucimara enfrentava problemas de saúde. Uma tia informou que a sobrinha estava internada com pneumonia e que o quadro acabou agravando o lúpus.

A notícia gerou grande comoção entre pessoas próximas. Amigos e conhecidos publicaram mensagens de pesar, destacando a trajetória de Lucimara e o carinho por ela e pela família.