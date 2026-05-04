A morte de Lucimara Ribeiro Gundim, de 31 anos, comoveu familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ela faleceu no domingo (3) após ficar internada.
De acordo com relatos de familiares nas redes sociais, Lucimara enfrentava problemas de saúde. Uma tia informou que a sobrinha estava internada com pneumonia e que o quadro acabou agravando o lúpus.
A notícia gerou grande comoção entre pessoas próximas. Amigos e conhecidos publicaram mensagens de pesar, destacando a trajetória de Lucimara e o carinho por ela e pela família.
“Meus sentimentos a toda família. Lu, você foi uma mãe incrível. Que Deus conforte as crianças”, escreveu Fabiana Lima.
Outra conhecida, Lucimara Menezes, também lamentou a perda e relembrou a convivência com a família. “Que triste. Fui professora da Maria Eduarda e cheguei a levar presentes na casa dela. Falei esses dias com ela”, publicou.
Lucimara nasceu em 30 de novembro de 1994. As últimas homenagens foram realizadas no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí.
A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (5). O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.