04 de maio de 2026
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MORTE

Adeus, Lu! Mulher de 31 anos morre com complicações em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Lucimara Ribeiro Gundim, de 31 anos
Lucimara Ribeiro Gundim, de 31 anos

A morte de Lucimara Ribeiro Gundim, de 31 anos, comoveu familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ela faleceu no domingo (3) após ficar internada.

De acordo com relatos de familiares nas redes sociais, Lucimara enfrentava problemas de saúde. Uma tia informou que a sobrinha estava internada com pneumonia e que o quadro acabou agravando o lúpus.

A notícia gerou grande comoção entre pessoas próximas. Amigos e conhecidos publicaram mensagens de pesar, destacando a trajetória de Lucimara e o carinho por ela e pela família.

“Meus sentimentos a toda família. Lu, você foi uma mãe incrível. Que Deus conforte as crianças”, escreveu Fabiana Lima.

Outra conhecida, Lucimara Menezes, também lamentou a perda e relembrou a convivência com a família. “Que triste. Fui professora da Maria Eduarda e cheguei a levar presentes na casa dela. Falei esses dias com ela”, publicou.

Lucimara nasceu em 30 de novembro de 1994. As últimas homenagens foram realizadas no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí.

A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (5). O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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