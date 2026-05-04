04 de maio de 2026
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MORTE

Funcionário da Ambiental, em Jacareí, morre e comove amigos

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Celso Carlos Marcondes Correa
Celso Carlos Marcondes Correa

A morte de Celso Carlos Marcondes Correa, aos 57 anos, comoveu amigos, familiares e conhecidos em Jacareí. Ele faleceu no domingo (3) e era funcionário da empresa Ambiental, responsável pelos serviços de limpeza urbana no município.

Celso era conhecido por colegas de trabalho e pessoas próximas como um homem querido e respeitado. Nas redes sociais, mensagens de despedida foram publicadas por amigos que lamentaram a perda e prestaram solidariedade à família.

Entre as homenagens, Reginaldo Aparecido Santos, que trabalhou ao lado de Celso, destacou a amizade construída durante a convivência profissional.

“Os pêsames a toda a sua família. Mais um grande amigo no qual tive oportunidade de trabalhar ao seu lado. Vá em paz, meu amigo, e que Deus receba você de braços abertos no céu”, escreveu.

A despedida de Celso aconteceu nesta segunda-feira (4).

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