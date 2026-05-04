A morte de Celso Carlos Marcondes Correa, aos 57 anos, comoveu amigos, familiares e conhecidos em Jacareí. Ele faleceu no domingo (3) e era funcionário da empresa Ambiental, responsável pelos serviços de limpeza urbana no município.

Celso era conhecido por colegas de trabalho e pessoas próximas como um homem querido e respeitado. Nas redes sociais, mensagens de despedida foram publicadas por amigos que lamentaram a perda e prestaram solidariedade à família.

Entre as homenagens, Reginaldo Aparecido Santos, que trabalhou ao lado de Celso, destacou a amizade construída durante a convivência profissional.