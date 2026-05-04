As meninas do São José Basket venceram o Santo André por 68 a 65 na noite desta segunda-feira (4), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela abertura do returno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, somam cinco vitórias em dez jogos, com 50% de aproveitamento e subindo para o sexto lugar. Já o time do ABC tem cinco vitórias e seis derrotas, em quinto lugar.