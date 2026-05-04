As meninas do São José Basket venceram o Santo André por 68 a 65 na noite desta segunda-feira (4), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela abertura do returno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com esse resultado, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, somam cinco vitórias em dez jogos, com 50% de aproveitamento e subindo para o sexto lugar. Já o time do ABC tem cinco vitórias e seis derrotas, em quinto lugar.
Na próxima rodada, as josenses voltam a jogar em casa na quarta-feira (6), a partir das 19h30, quando recebem o Mesquita. Já o Santo André joga no dia 8, sexta, também contra o Mesquita, no mesmo horário.
O jogo
O equilíbrio marcou o primeiro quarto da partida no Teatrão, quando o São José teve dificuldades, mas conseguiu fechar o período com um ponto na frente: 20 a 19.
Veio o segundo quarto e o time do ABC foi ligeiramente superior, vencendo por 19 a 18. E os dois times foram para o intervalo com empate no placar em 38 a 38.
Na etapa final, o São José voltou desligado no início e viu as andreenses abrirem vantagem. Mas, o time da casa conseguiu buscar a diferença. Assim, foi para o último período perdendo por apenas um ponto: 53 a 52.
No último período, o Santo André voltou melhor, de forma avassaladora, fazendo cinco pontos seguidos e abrindo seis pontos. Contudo, as joseenses conseguiram também uma reação incrível, viraram o placar abriram vantagem. As visitantes novamente encostaram, mas a vitória do São José foi assegurada no final.