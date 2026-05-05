Uma mulher grávida foi morta a tiros ao lado do companheiro em um ataque a tiros. Ela estava no fim da gestação, e o bebê também não resistiu. A principal suspeita é de que o casal tenha sido vítima de uma execução por engano.

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O crime ocorreu na comunidade do Terreirão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Ariane Anselmo Cortes, de 31 anos, e Igor Dante Santos, de 29.