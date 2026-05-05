Uma mulher grávida foi morta a tiros ao lado do companheiro em um ataque a tiros. Ela estava no fim da gestação, e o bebê também não resistiu. A principal suspeita é de que o casal tenha sido vítima de uma execução por engano.
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O crime ocorreu na comunidade do Terreirão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Ariane Anselmo Cortes, de 31 anos, e Igor Dante Santos, de 29.
Segundo a Polícia Civil, a linha de investigação aponta que o casal pode ter sido confundido por integrantes de um grupo criminoso, em meio a disputas na região. A Delegacia de Homicídios conduz o caso e busca identificar os responsáveis pelos disparos.
O velório e o enterro aconteceram na sexta-feira (1º), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens em uma cerimônia marcada pela emoção.
Ariane foi sepultada junto ao bebê que esperava, um menino que receberia o nome de Matheus.