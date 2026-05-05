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DECAPITADO

VEJA: Gravou último vídeo antes de ser morto em tribunal do crime

Por Da Redação | Dias d’Ávila (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem grava último vídeo antes de morte em 'tribunal' do crime
Homem grava último vídeo antes de morte em 'tribunal' do crime

Um homem foi encontrado morto na noite de domingo (3), dentro da mala de um carro, com sinais de extrema violência. O caso é investigado como homicídio, e a polícia apura a autoria e a motivação do crime.

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O corpo foi localizado no bairro Urbis, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima estava decapitada, o que indica a brutalidade da ação.

O caso ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais, atribuído a criminosos, no qual o homem aparece antes de ser morto. Na gravação, ele se identifica pelo prenome Ícaro e afirma ter repassado informações de um grupo criminoso a rivais mediante pagamento.

A linha de investigação considera a possibilidade de o crime estar relacionado a uma punição interna de organização criminosa, prática conhecida como “disciplina”.

A Polícia Civil da Bahia informou que o caso é apurado pela 25ª Delegacia Territorial, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

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