Um homem foi encontrado morto na noite de domingo (3), dentro da mala de um carro, com sinais de extrema violência. O caso é investigado como homicídio, e a polícia apura a autoria e a motivação do crime.

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O corpo foi localizado no bairro Urbis, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima estava decapitada, o que indica a brutalidade da ação.