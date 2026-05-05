Um homem foi encontrado morto na noite de domingo (3), dentro da mala de um carro, com sinais de extrema violência. O caso é investigado como homicídio, e a polícia apura a autoria e a motivação do crime.
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O corpo foi localizado no bairro Urbis, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima estava decapitada, o que indica a brutalidade da ação.
O caso ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais, atribuído a criminosos, no qual o homem aparece antes de ser morto. Na gravação, ele se identifica pelo prenome Ícaro e afirma ter repassado informações de um grupo criminoso a rivais mediante pagamento.
A linha de investigação considera a possibilidade de o crime estar relacionado a uma punição interna de organização criminosa, prática conhecida como “disciplina”.
A Polícia Civil da Bahia informou que o caso é apurado pela 25ª Delegacia Territorial, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.