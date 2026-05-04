Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (4) após furtar um celular dentro de um terminal rodoviário. O aparelho foi recuperado pela Polícia Militar, e a vítima reconheceu o objeto.

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A ocorrência foi registrada na Rua Itororó, no Jardim Paulista, nas proximidades da Rodoviária Nova. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre o furto e as características do suspeito.