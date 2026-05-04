04 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO

Após furto em rodoviária, suspeito é capturado com celular

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação PM
Após furto em rodoviária, suspeito é capturado com celular
Após furto em rodoviária, suspeito é capturado com celular

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (4) após furtar um celular dentro de um terminal rodoviário. O aparelho foi recuperado pela Polícia Militar, e a vítima reconheceu o objeto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na Rua Itororó, no Jardim Paulista, nas proximidades da Rodoviária Nova. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre o furto e as características do suspeito.

Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o homem. Durante a abordagem, o celular furtado foi encontrado em sua posse.

A vítima foi localizada e confirmou que o aparelho era de sua propriedade. A ação também foi corroborada por imagens do sistema de monitoramento do terminal.

O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários