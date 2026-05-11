Lucimara Ribeiro Gundim morreu em Jacareí aos 31 anos neste último domingo (3). Ela será sepultada na manhã desta terça-feira (5), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Tão jovem e bonita, Lucimara não resistiu às complicações de uma pneumonia. Segundo a sobrinha Keli Cristina Ribeiro, ela também tinha lupus e a pneumonia agravou o problema que já tinha. "Estava internada", disse, nas redes sociais.