11 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, tia Lu; aos 31 anos, ela morreu de pneumonia em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lucimara Ribeiro Gundim
Lucimara Ribeiro Gundim

Lucimara Ribeiro Gundim morreu em Jacareí aos 31 anos neste último domingo (3). Ela será sepultada na manhã desta terça-feira (5), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tão jovem e bonita, Lucimara não resistiu às complicações de uma pneumonia. Segundo a sobrinha Keli Cristina Ribeiro, ela também tinha lupus e a pneumonia agravou o problema que já tinha. "Estava internada", disse, nas redes sociais.

Até por conta da pouca idade, Lucimara deixará muitas saudades e gerou muita comoção nas redes sociais. Leonilda M Medeiros foi uma das que lamentou muito. "Que triste, tão linda. Deus dê o consolo e o conforto ao seu coração e a todos da sua família, especialmente aos pais", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários