Uma mulher de 40 anos morreu após passar mal durante um culto religioso. A suspeita inicial é de que ela tenha se engasgado, mas a causa da morte ainda será confirmada por laudo pericial.
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O caso aconteceu no bairro Santa Cruz, em Cuiabá. A vítima foi identificada como Danielle Santos Rissi. De acordo com a Polícia Civil, ela participava de uma celebração quando apresentou sinais de asfixia, possivelmente provocada pela inalação de alimento.
Fiéis que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ainda na igreja. Durante o transporte até o hospital, Danielle sofreu uma parada cardiorrespiratória, e os socorristas iniciaram manobras de reanimação.
A mulher foi levada ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde passou por atendimento emergencial, mas não respondeu aos procedimentos e morreu na unidade.
O boletim de ocorrência aponta a suspeita de engasgo, porém o atestado de óbito registra “morte súbita, de causa indeterminada”. A Perícia Oficial e Identificação Técnica informou que o laudo conclusivo deve ser divulgado em até 10 dias.