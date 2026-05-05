Uma mulher de 40 anos morreu após passar mal durante um culto religioso. A suspeita inicial é de que ela tenha se engasgado, mas a causa da morte ainda será confirmada por laudo pericial.

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O caso aconteceu no bairro Santa Cruz, em Cuiabá. A vítima foi identificada como Danielle Santos Rissi. De acordo com a Polícia Civil, ela participava de uma celebração quando apresentou sinais de asfixia, possivelmente provocada pela inalação de alimento.