Um acidente durante uma apresentação com monster truck deixou mortos e dezenas de feridos após o veículo perder o controle e avançar sobre o público. Entre as vítimas fatais está uma criança, e parte dos feridos está em estado grave.
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O caso ocorreu neste domingo (3), durante um evento automobilístico em Popayán, na Colômbia. Segundo autoridades locais, pelo menos duas pessoas morreram e cerca de 37 ficaram feridas após o veículo ultrapassar as barreiras de proteção e atingir espectadores.
Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram o momento em que o monster truck realiza uma manobra, mas não consegue parar a tempo. Na sequência, o veículo invade a área destinada ao público, provocando correria e pânico.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas a hospitais da região. Testemunhas relataram cenas de desespero, com pessoas tentando fugir e ajudar os feridos.
As autoridades abriram investigação para apurar as causas do acidente. A hipótese inicial considera possível falha mecânica ou problemas nas condições de segurança do evento.