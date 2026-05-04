Um acidente durante uma apresentação com monster truck deixou mortos e dezenas de feridos após o veículo perder o controle e avançar sobre o público. Entre as vítimas fatais está uma criança, e parte dos feridos está em estado grave.

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O caso ocorreu neste domingo (3), durante um evento automobilístico em Popayán, na Colômbia. Segundo autoridades locais, pelo menos duas pessoas morreram e cerca de 37 ficaram feridas após o veículo ultrapassar as barreiras de proteção e atingir espectadores.