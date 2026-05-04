Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de espingarda dentro de casa. O tiro foi feito pelo próprio irmão, de 8 anos, que manuseava a arma no momento do ocorrido.
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O caso foi registrado na comunidade de Andirobal, na zona rural de Vargem Grande, no Maranhão. Segundo a Polícia Militar, as crianças estavam sob os cuidados de um casal de idosos enquanto a mãe havia saído.
De acordo com as informações preliminares, o menino encontrou uma espingarda calibre 32 em um dos cômodos da residência. Ao manusear a arma, houve um disparo acidental que atingiu o abdômen da irmã.
A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital do município. Devido à gravidade dos ferimentos, ela seria transferida para uma unidade em São Luís, mas não resistiu durante o deslocamento.
A arma foi apreendida e passará por perícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.