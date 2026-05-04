Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de espingarda dentro de casa. O tiro foi feito pelo próprio irmão, de 8 anos, que manuseava a arma no momento do ocorrido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na comunidade de Andirobal, na zona rural de Vargem Grande, no Maranhão. Segundo a Polícia Militar, as crianças estavam sob os cuidados de um casal de idosos enquanto a mãe havia saído.