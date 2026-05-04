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NEGLIGÊNCIA

Mãe vai curtir festa e três filhos morrem carbonizados em casa

Por Da Redação | Serrinha (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mãe vai curtir festa e três filhos morrem carbonizados em casa
Mãe vai curtir festa e três filhos morrem carbonizados em casa

Três crianças morreram após um incêndio dentro de casa enquanto estavam sozinhas. A mãe, de 27 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Uma quarta criança, de 7 anos, conseguiu sair e pedir ajuda.

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O caso aconteceu em Serrinha, na Bahia. As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus Borges, de 11 meses.

Segundo as informações iniciais, as crianças estavam na residência sem a presença de um responsável quando o incêndio começou. Há indícios de que o fogo tenha sido provocado após elas brincarem com um isqueiro.

A irmã mais velha tentou salvar os irmãos e saiu da casa pedindo socorro. Ela foi atendida e não sofreu ferimentos graves.

De acordo com a ocorrência, a mãe havia saído para uma festa e deixou os quatro filhos sozinhos durante a noite. O pai das crianças estaria trabalhando em outra cidade no momento. O caso segue sob investigação das autoridades.

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