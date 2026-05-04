Três crianças morreram após um incêndio dentro de casa enquanto estavam sozinhas. A mãe, de 27 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Uma quarta criança, de 7 anos, conseguiu sair e pedir ajuda.

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O caso aconteceu em Serrinha, na Bahia. As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus Borges, de 11 meses.